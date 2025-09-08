Hamás habla de "importante paso político y moral" tras el embargo de armas de España a Israel

MADRID, 8 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha descrito este lunes como "un importante paso político y moral" la decisión de España de imponer un embargo de armas a Israel y la prohibición de entrada en España a quienes participen directamente en el genocidio en la Franja de Gaza.

"Aplaudimos la decisión del Gobierno de España de prohibir la exportación de armas a la ocupación israelí y cerrar los puertos españoles a los buques que transportan armas y sistemas militares (a Israel)", ha dicho el grupo islamista palestino a través de un comunicado, según ha recogido el diario 'Filastin'.

Así, ha manifestado que se trata de "un importante paso político y moral en los esfuerzos internacionales para detener la guerra genocida, el hambre y el desplazamiento perpetrado contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza", en referencia a la ofensiva desatada por Israel contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

"Pedimos a todos los países que exportan armas a la entidad fascista que den pasos similares, en paralelo con un aumento de todas las formas de presión política, económica y legal contra la ocupación criminal para forzarla a detener sus horribles masacres contra civiles en la Franja de Gaza, que suponen un desafío flagrante a la voluntad internacional y las normas y leyes humanitarias", ha zanjado.

El presidente español, Pedro Sánchez, anunció a primera hora de este lunes un paquete de medidas para "detener el genocidio en Gaza, para perseguir a sus ejecutores y para apoyar a la población palestina", entre las que destaca la aprobación de un decreto ley para formalizar el embargo de armas a Israel y la prohibición de entrada en España a quienes participen directamente en el genocidio.

En respuesta, el Gobierno de Israel ha denunciado que se trata de un intento por "distraer la atención" de los escándalos de supuesta corrupción en el seno del Ejecutivo español y ha anunciado sanciones contra la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, y contra la ministra de Juventud, Sira Rego, al considerar que han cruzado "cualquier línea roja" con sus críticas hacia las autoridades israelíes.