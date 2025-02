Hamás identifica a los 3 israelíes que liberará como parte del alto el fuego en Gaza

JERUSALÉN (AP) — Hamás reveló el viernes los nombres de los tres israelíes que liberará durante el fin de semana a cambio de cientos de prisioneros palestinos, en la señal más reciente de que el frágil acuerdo de alto el fuego en Gaza parece sostenerse.

Los tres hombres que serán liberados el sábado son el israelí-argentino Iair Horn, de 46 años; el israelí-estadounidense Sagui Dekel Chen, de 36 años, y el israelí-ruso Alexander Troufanov, de 29 años. Los tres fueron capturados en el ataque liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023.

Por su parte, según los términos del alto el fuego, Israel debe liberar a más de 300 palestinos que se encuentran presos en sus cárceles. Este será el sexto intercambio desde que el alto el fuego entró en vigor el 19 de enero.

Hasta ahora, Hamás ha liberado a 21 personas e Israel a más de 730 en la primera fase de la tregua. Sin embargo, en los últimos días, el alto el fuego estuvo peligrosamente cerca del colapso.

Hamás había dicho que retrasaría la siguiente liberación luego de acusar a Israel de no cumplir con el acuerdo al no permitir la entrada de suficiente ayuda humanitaria, incluyendo suministros médicos, combustible y maquinaria pesada para limpiar escombros.

Israel dijo que reanudaría los combates el sábado a menos que se liberara a los rehenes, aunque no queda claro si se refería a los tres israelíes programados en el acuerdo o a todos los cautivos restantes, como exigió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, esta semana.

Un funcionario del gobierno israelí confirmó el viernes que Israel había recibido la lista de los rehenes que serían liberados. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a informar a los medios.

La oficina de información de los prisioneros, vinculada a Hamás, dijo el viernes que 369 palestinos serían liberados de las cárceles israelíes en el intercambio. Señaló que 36 de ellos cumplían condenas de cadena perpetua.

La lista incluye a Ahmed Barghouti, de 48 años, un estrecho colaborador de Marwan Barghouti, un líder militante y figura política palestina. Ahmed Barghouti fue condenado a cadena perpetua por cargos de haber enviado a atacantes suicidas durante la Segunda Intifada, o levantamiento palestino, a principios de la década de 2000. Fue arrestado junto a Marwan Barghouti en 2002.

¿Quiénes son los israelíes que serán liberados el sábado?

Horn, Dekel Chen y Troufanov fueron capturados en el kibbutz Nir Oz, donde aproximadamente 80 de los 400 residentes fueron tomados como cautivos el 7 de octubre de 2023.

Horn fue capturado junto con su hermano, Eitan Horn, quien se encontraba con él en ese momento. Eitan sigue en cautiverio.

Dekel Chen trabajaba en la renovación de un autobús cuando los combatientes palestinos asaltaron el kibbutz. Su esposa, Avital, con siete meses de embarazo, se escondió en una habitación segura con sus dos hijas. Avital dio a luz a su tercera hija en diciembre de 2023.

Troufanov fue tomado como cautivo junto con su abuela, Irena Tati; su madre, Yelena, y su novia, Sapir Cohen. Las tres mujeres fueron liberadas en noviembre de 2023, durante un breve alto el fuego. El padre de Troufanov murió en el ataque del 7 de octubre.

Preocupación por la condición de los rehenes restantes

De las 251 personas tomadas como rehenes, 73 siguen en Gaza, y se cree que alrededor de la mitad de ellas han muerto. Casi todos los cautivos restantes son hombres, y entre ellos hay varios soldados israelíes.

En Israel existe preocupación por la condición de los cautivos, particularmente tras la liberación de tres de ellos el sábado pasado, quienes lucían demacrados.

Uno de ellos, Keith Siegel, de 65 años, dijo en un mensaje de video dirigido a Trump el viernes que usara su “liderazgo y fuerza” para asegurar que el alto el fuego se mantenga y que todos los rehenes regresen a casa.

La tregua enfrenta un desafío mucho mayor en las próximas semanas. La primera fase del acuerdo está programada para concluir a principios de marzo, y aún no ha habido negociaciones sustantivas sobre la segunda fase, en la que Hamás liberaría a los cautivos restantes a cambio de un fin de la guerra.

Residentes de Gaza se preocupan por lo que está por venir

Los palestinos desplazados por la guerra expresaron temores el viernes de que los combates pudieran comenzar de nuevo, incluso mientras pasan apuros para encontrar alimentos y alojamiento.

“Tengo miedo de que la guerra se reanude”, dijo Abdel Qader Saed, quien fue desplazado de su hogar en el norte de Gaza. Habló en un campamento en la ciudad de Deir Al-Balah.

“Espero que la situación mejore y que las cosas se calmen y que se traiga equipo para remover los escombros”, dijo, “para que si alguno de nosotros regresa a casa, podamos instalar una tienda para refugiarnos”.

Cerca de allí, unas 30 personas hicieron fila frente a una cocina benéfica, sosteniendo cubos y ollas para recoger una porción de arroz y carne que se estaba distribuyendo. Actualmente ya hay carne congelada disponible en el mercado, confirmó un periodista de AP.

Funcionarios de la ONU dijeron el viernes que desde que comenzó el alto el fuego, su Programa Mundial de Alimentos ha proporcionado paquetes de alimentos, comidas calientes, pan y asistencia en efectivo a más de 860.000 palestinos en Gaza. El grupo está trabajando para establecer más puntos de distribución en el norte del territorio, a medida que los residentes desplazados regresan.

“La guerra se detuvo, pero la hambruna sigue”, dijo Um Yehia Shaheen, quien huyó de su hogar en la ciudad de Gaza. “Si no fuera por la cocina benéfica, no habríamos podido encontrar una alternativa para nosotros porque todo es caro y no hay cupones de asistencia humanitaria”, señaló.

Los combates llegaron a desplazar al 90% de los 2,3 millones de habitantes de la Franja de Gaza. Cientos de miles han regresado a sus hogares desde que se estableció el alto el fuego, aunque muchos sólo han encontrado escombros, restos humanos enterrados y municiones sin explotar.

La ofensiva israelí ha matado a más de 48.000 palestinos en Gaza, en su mayoría mujeres y niños, según el Ministerio de Salud local, que no dice cuántos eran combatientes. Israel dice que ha matado a más de 17.000 combatientes, sin proporcionar evidencia.

Propuesta de Trump genera incertidumbre

La propuesta de Trump para expulsar a unos 2 millones de palestinos de Gaza y reubicarlos en otro lugar de la región ha arrojado más dudas sobre el futuro de la tregua.

Su plan ha sido bien recibido por el gobierno de Israel, pero es rechazado vehementemente por los palestinos y por los países árabes que se niegan a aceptar cualquier afluencia de desplazados. Los grupos de derechos humanos dicen que podría constituir un crimen de guerra bajo el derecho internacional.

Trump ha propuesto que, una vez que termine la guerra, Israel transfiera el control de la Franja de Gaza a Estados Unidos, que luego la urbanizaría y la convertiría en la “Riviera del Oriente Medio”. Los aliados de extrema derecha del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ya están pidiendo la reanudación de la guerra después de la primera fase con el objetivo de destruir a Hamás e implementar el plan de Trump.

Hamás sigue controlando el territorio palestino después de sobrevivir a una de las campañas militares más mortales y destructivas de la historia reciente.

La milicia palestina puede estar poco dispuesta a liberar más cautivos si cree que la guerra se reanudará, pues son uno de los pocos activos de negociación que le quedan.

La periodista de The Associated Press Fatma Khaled en El Cairo contribuyó a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.