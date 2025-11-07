Hamás informa que entregará el cuerpo de otro rehén este viernes

El brazo armado del movimiento islamista palestino Hamás informó que entregará este viernes los restos de otro rehén que permanecía en Gaza, en cumplimiento de las condiciones del cese el fuego con Israel.

Las brigadas Ezedin al Qasam afirmaron en un comunicado en Telegram que junto con la Yihad Islámica entregarán a las 19:00 GMT el cuerpo de un rehén que fue encontrado hoy en la localidad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza.

Al inicio de la tregua, que entró en vigor el 10 de octubre, Hamás tenía 48 rehenes en Gaza, 20 vivos y 28 personas muertas.

El movimiento liberó a todos los rehenes que seguían con vida y entregó a 22 de los fallecidos: 19 israelíes, un tailandés, un nepalí y un tanzano.

Israel acusa a Hamás de retrasar la entrega de los cuerpos, pero el grupo palestino afirma que el proceso ha sido lento porque muchos están enterrados entre los escombros en Gaza.

Hamás ha reiterado a los mediadores y a la Cruz Roja que le proporcionen el equipamiento necesario y el personal para encontrar los cuerpos.

bur-my-acc/dcp/an/sag