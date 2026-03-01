Hamás lamenta la muerte de Jamenei y condena un ataque "atroz" de EEUU e Israel

El movimiento islamista palestino Hamás lamentó este domingo la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en lo que describió como un ataque "atroz" de Estados Unidos e Israel.

"En Hamás lamentamos el fallecimiento del ayatolá Alí Jamenei. Brindó todo tipo de apoyo político, diplomático y militar a nuestro pueblo, nuestra causa y nuestra resistencia", señaló el movimiento en un comunicado.

"Estados Unidos y el gobierno fascista de ocupación tienen plena responsabilidad por esta agresión flagrante y este crimen atroz contra la soberanía de la República Islámica de Irán", apuntó.

También son responsables "por sus graves repercusiones en la seguridad y la estabilidad de la región", agregó.

A su vez, el grupo armado palestino Yihad Islámica, que junto con Hamás libró una guerra contra Israel en Gaza durante dos años, calificó el asesinato de Jamenei como un "crimen de guerra".

Ese crimen, acotó, fue cometido por Estados Unidos e Israel en un "ataque traicionero y malicioso".