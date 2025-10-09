Hamás liberará 20 rehenes con vida en primera fase de acuerdo, según fuente palestina
La primera fase del acuerdo que busca poner fin a la guerra en Gaza prevé la liberación de 20 rehene
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
La primera fase del acuerdo que busca poner fin a la guerra en Gaza prevé la liberación de 20 rehenes por parte de Hamás de una sola vez, a cambio de cerca de 2000 prisioneros palestinos, indicó este jueves una fuente del movimiento islamista.
El intercambio debe tener lugar en las 72 horas siguientes al inicio de la implementación del acuerdo, cuya firma se espera el jueves, precisó a la AFP esta fuente que está al tanto de las negociaciones.
Los rehenes deben ser liberados a cambio de la liberación de 250 palestinos condenados a penas de cadena perpetua y de otros 1700 detenidos por Israel desde el comienzo de la guerra el 7 de octubre de 2023, agregó esta misma fuente.
bur/sbk/tc/mas/mr/mvl/mr
LA NACION
Otras noticias de Hamas
Más leídas
- 1
A cuánto cotizó el dólar este miércoles 8 de octubre
- 2
La Policía que se llevó a Fred Machado encontró en su casa una copia del contrato de US$1 millón: estaba roto en la basura
- 3
La Justicia pidió autorización a la Cámara de Diputados para avanzar con medidas contra Espert
- 4
A 30 días: un pronóstico anticipa cómo será un nuevo fenómeno climático y habla de la “guerra” de los océanos