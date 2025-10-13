Hamás liberó a los últimos 20 rehenes israelíes vivos

El movimiento islamista palestino Hamás ya liberó a los 20 últimos rehenes israelíes que seguían con vida, indicó el lunes la radiotelevisión israelí citando a un alto cargo del país.

Las autoridades israelíes habían anunciado antes de las 07:00 GMT el regreso de un primer grupo de siete rehenes vivos. Según la televisión israelí, los 13 restantes ya fueron entregados a la Cruz Roja y pronto estarán con el ejército.

Los veinte liberados este lunes habían sido capturados por los milicianos islamistas en su ataque sorpresa del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel, que desencadenó la guerra en Gaza.

str-dc/avl/dbh