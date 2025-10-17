Hamás pide a mediadores "dar seguimiento" a las cláusulas del pacto con Israel, especialmente sobre ayuda

MADRID, 17 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha reclamado este viernes a los mediadores del acuerdo alcanzado la semana pasada con Israel sobre la Franja de Gaza que "den seguimiento a la aplicación del resto de cláusulas del acuerdo", especialmente en lo relativo a la entrada de ayuda humanitaria, y ha pedido formar un comité para la gestión de los asuntos del enclave palestino.

"Pedimos a todos que continúen sus esfuerzos junto al pueblo palestino y que los mediadores completen su papel de seguimiento de la aplicación del resto de cláusulas del acuerdo, especialmente las relacionadas con la entrada de ayuda en las cantidades requeridas para satisfacer las necesidades de los ciudadanos de Gaza", ha afirmado, antes de incidir en que esto pasa por la reapertura del paso de Rafá, en la frontera con Egipto.

Asimismo, ha hecho hincapié en la necesidad de iniciar "una reconstrucción urgente" de la Franja, "especialmente de las viviendas de los ciudadanos y de infraestructuras como hospitales, escuelas y otros centros de servicio", al tiempo que ha reseñado que es importante "empezar inmediatamente a completar la formación del comité de apoyo para crear un grupo independiente pactado nacionalmente para que empiece a administrar la Franja y completar la retirada de las fuerzas de ocupación a los puntos acordados".

Hamás ha destacado el papel de los mediadores para lograr un acuerdo que "pusiera fin a la guerra agresiva contra el pueblo palestino" y ha solicitado igualmente "pasos y procedimientos pra castigar a los criminales y responsables de crímenes de guerra" para que rindan cuentas "por lo que hicieron al pueblo palestino y a toda la humanidad", según ha informado el diario palestino 'Filastin'.

El grupo palestino denunció el jueves que los cuerpos de palestinos entregados durante los últimos días por Israel presentan "signos de tortura, abusos y ejecución", por lo que reclamó a la comunidad internacional que "documente estos crímenes atroces" y "lance una investigación exhaustiva y exhaustiva" sobre estos casos, según un comunicado publicado en su página web.

El acuerdo de la semana pasada ha llevado aparejado un alto el fuego y el inicio de un proceso de liberación de israelíes --vivos y muertos-- secuestrados durante los ataques del 7 de octubre de 2023, que dejaron unos 1200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial de las autoridades israelíes. Hasta la fecha, Hamás ha liberado a los 20 rehenes vivos y ha entregado nueve cadáveres, con discrepancias sobre la identidad de una décima persona.

Israel ha liberado además a más de 1900 palestinos que estaban en sus prisiones y ha entregado hasta ahora 120 cuerpos de palestinos muertos en el marco de su ofensiva y cuyos cuerpos retenía desde entonces.

Sin embargo, no ha procedido a autorizar el paso de ayuda humanitaria en los niveles acordados citando retrasos en la entrega de cadáveres por parte de Hamás, que sostiene que no cuenta con maquinaria adecuada para recuperarlos de entre los edificios bombardeados por Israel. Las autoridades gazatíes afirmaron el jueves que la citada ofensiva, desatada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, ha dejado hasta la fecha 67.967 muertos y 170.179 heridos, si bien ha reiterado que "hay víctimas bajo los escombros y tirados en las calles debido a que las ambulancias y los equipos de Protección Civil aún no pueden llegar hasta ellos", por lo que considera que la cifra real es superior.