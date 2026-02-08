Hamás pide a países árabes interrumpir relaciones con Israel

Así lo informó hoy el Times of Israel.

En una declaración, el grupo terrorista calificó las medidas adoptadas hoy como parte del "enfoque fascista de asentamiento colonial" de Israel.

"Pedimos a los estados árabes e islámicos... que asuman su responsabilidad histórica en la lucha contra la ocupación (de Israel) y sus planes para imponer la anexión de Cisjordania como un hecho consumado", afirmó Hamás.

Además, también invitó a estos países a "fortalecer una posición árabe e islámica unificada" y a "tomar medidas concretas y serias, comenzando por interrumpir las relaciones con la entidad sionista y expulsar a sus embajadores de las capitales que han establecido relaciones con ella".

Asimismo, Hamás llamó a "los palestinos y a sus jóvenes rebeldes en Cisjordania y Jerusalén a intensificar el enfrentamiento con la ocupación y sus colonos por todos los medios disponibles, para contrarrestar los proyectos de anexión, judaización y desplazamiento forzado".

Hamás, recordó el Times of Israel, utiliza regularmente el término "colonos" para referirse a los judíos tanto en Israel como en Cisjordania. (ANSA).