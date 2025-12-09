Hamás pide ejercer más presión sobre Israel para avanzar a la siguiente fase del acuerdo

JERUSALÉN (AP) — Un líder de Hamás amenazó el martes con no avanzar a la siguiente fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza hasta que se ejerza más presión sobre Israel para que abra un cruce fronterizo clave, cese los ataques mortales y permita el ingreso de más ayuda en el territorio palestino.

La acusación surgió mientras el gobierno de Israel dice que está listo para avanzar a la siguiente fase, más complicada, del acuerdo de alto el fuego, aun cuando ha pedido al grupo armado que devuelva los restos del último rehén israelí retenido en Gaza.

Husam Badran, miembro del ala política de Hamás, pidió la “implementación completa de todos los términos de la primera fase” antes de avanzar, incluyendo el fin de lo que calificó como la continua demolición de hogares palestinos en la parte del territorio aún controlada por Israel.

Las operaciones militares de Israel en Gaza han provocado la muerte de al menos 376 palestinos desde que el alto el fuego entró en vigor el 10 de octubre, según autoridades de salud del enclave.

Hamás tiene muy poca influencia en las negociaciones y podría enfrentar una fuerte presión de otros líderes regionales como Qatar y Turquía para no frenar la frágil tregua.

Israel también ha acusado al grupo de violar el alto el fuego. Ha defendido sus ataques como una respuesta a agresiones contra sus soldados o personas que se acercan demasiado a una línea establecida en el alto el fuego, aunque varias de las personas muertas han sido mujeres y niños, y algunos ataques han ocurrido en la “zona segura”, según autoridades de salud palestinas.

Mientras continúa la crisis humanitaria en Gaza, las Naciones Unidas y otras organizaciones humanitarias han dicho que la ayuda que entra en el territorio no es suficiente.

Los comentarios de Hamás se producen mientras el plan liderado por Estados Unidos que describe el futuro del devastado territorio ha ganado impulso en las últimas semanas.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo el domingo que se espera que Israel y Hamás “avancen muy pronto a la segunda fase del alto el fuego”, después de que el grupo rebelde devuelva los restos del último rehén retenido en Gaza. Sin embargo, parece que los combatientes han tenido dificultades para encontrar los restos, y Hamás ha dicho que la destrucción por los ataques israelíes en Gaza ha sido un obstáculo en su búsqueda.

Mientras tanto, autoridades han dicho que se espera que un organismo internacional encargado de gobernar la Franja de Gaza en la próxima fase del alto el fuego sea anunciado para fin de año.

El primer ministro de Qatar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, dijo el sábado que el alto el fuego en la Franja ha alcanzado un “momento crítico”.

El ataque inicial liderado por Hamás en 2023 en el sur de Israel provocó la muerte de alrededor de 1.200 personas mientras que 251 fueron tomadas como rehenes. Casi todos los cautivos o sus restos han sido devueltos en acuerdos de alto el fuego o de otro tipo.

El Ministerio de Salud de Gaza afirma que el saldo palestino ha superado los 70.365. Su conteo no distingue entre combatientes y civiles, pero el organismo señala que aproximadamente la mitad de los fallecidos han sido mujeres y niños. El ministerio opera bajo el gobierno dirigido por Hamás. Está compuesto por profesionales médicos y mantiene registros detallados que son considerados generalmente confiables por la comunidad internacional.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.