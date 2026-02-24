Hamás pide sanciones contra Israel por medidas sobre Cisjordania

El gobierno israelí aprobó una serie de medidas este mes, incluyendo el inicio de un proceso para registrar tierras en Cisjordania como "propiedad del Estado" y permitir que los israelíes las adquieran directamente.

En un comunicado, Hamás instó a los países involucrados a "imponer sanciones disuasorias y presionar al gobierno de ocupación fascista para que ponga fin a sus políticas destinadas a consolidar la anexión, los asentamientos coloniales y el desplazamiento forzado".

La expansión de los asentamientos también ha coincidido con un aumento de la violencia de los colonos contra los palestinos en partes de Cisjordania, lo que ha llevado a las Naciones Unidas y a los gobiernos europeos a pedir repetidamente rendición de cuentas y moderación (ANSA)