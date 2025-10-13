Hamás publica los nombres de los cuatro rehenes muertos cuyos restos serán devueltos este lunes
El brazo armado de Hamás, las Brigadas Ezedin al Qasam, publicó este lunes los nombres de cuatro rehenes fallecidos cuyos restos prevé devolver a Israel durante la jornada.
“Las Brigadas al Qasam entregarán hoy, lunes 13 de octubre de 2025, los cuerpos de los prisioneros sionistas cuyos nombres se indican a continuación”, declaró Hamás al dar a conocer los nombres de cuatro rehenes fallecidos.
Más temprano, el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos en Israel, la principal organización de allegados de los secuestrados, denunció que el hecho de que solo se entregue a cuatro de los 28 fallecidos en cautiverio este lunes “representa un incumplimiento flagrante del acuerdo por parte de Hamás”.
