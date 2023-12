Las Brigadas de Ezzeldín al Qassam, brazo armado del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han publicado este lunes un nuevo vídeo en el que aparecen tres rehenes retenidos en la Franja de Gaza que piden al Gobierno israelí su liberación "sin importar el coste".

"No entendemos por qué hemos sido abandonados aquí. Debéis liberarnos. No importa el coste. No queremos ser víctimas como resultado directo de los bombardeos del Ejército israelí. Liberadnos sin ningún tipo de condición", dice uno de los rehenes, que se ha identificado como Haiem Bery, del kibutz Nir Oz.

El hombre, de 79 años, ha asegurado que se encuentra acompañado de "un grupo de personas mayores" que tienen "enfermedades crónicas" y que están viviendo "bajo condiciones muy duras". "Somos la generación que impulsó la creación de Israel", ha agregado.

Bery aparece sentado junto con otros dos rehenes de los que se desconoce su identidad y los tres están vestidos con camisetas blancas. No se tiene constancia de en qué momento ha sido grabado el vídeo, difundido por los canales de Telegram de propaganda del grupo.