Hamás "quiere garantías de Trump" para un acuerdo de tregua en Gaza, indica negociador
El principal negociador de Hamas, Jalil Al Hayya, declaró el martes durante las conversaciones indir
El principal negociador de Hamas, Jalil Al Hayya, declaró el martes durante las conversaciones indirectas con Israel en Egipto que el grupo "quiere garantías del presidente (estadounidense) Trump y de los países patrocinadores de que la guerra terminará de una vez por todas".
"No confiamos en la ocupación, ni siquiera por un segundo", declaró al medio de comunicación egipcio Al-Qahera News, vinculado al Estado, en referencia a Israel.
"A lo largo de la historia, la ocupación israelí no ha cumplido sus promesas, y lo hemos experimentado dos veces en esta guerra. Por lo tanto, queremos garantías reales", agregó, acusando a Israel de violar dos veces el alto al fuego en el actual conflicto.
