Hamás rechaza acusación de Trump de que obstruye acuerdo de alto el fuego en Gaza

Hamás rechazó el jueves la acusación de Donald Trump de que el movimiento islamista palestino está bloqueando los esfuerzos para alcanzar un alto el fuego en la Franja de Gaza.

“Hamás nunca ha sido un obstáculo para alcanzar un acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza (...). La administración estadounidense, los mediadores y el mundo entero saben que el criminal de guerra (israelí, el primer ministro Benjamin) Netanyahu es la única parte que obstaculiza todos los intentos de llegar a un acuerdo”, afirmó Hamás en un comunicado.

En su discurso ante la Asamblea General de la ONU el martes, el mandatario estadounidense afirmó que Hamás se negaba a liberar a los rehenes cautivos en Gaza o a aceptar un alto el fuego.

