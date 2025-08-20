Hamás reivindica ataque que mató a soldados FDI en Khan Yunis
Israel desmiente.
(ANSA-AFP) - TEL AVIV, 20 AGO - Las Brigadas Ezzedine al-Qassam, brazo armado de Hamás, se atribuyeron la responsabilidad del ataque de esta mañana contra una posición enemiga recientemente establecida al sureste de Jan Yunis, afirmando que mataron a un comandante de tanque y que uno de sus combatientes se inmoló entre soldados israelíes, causando muertos y heridos.
Israel niega su reconstrucción del incidente, en particular del ataque suicida, y afirma que tres soldados resultaron heridos y 10 terroristas murieron. Este es el mayor ataque contra las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en Gaza desde el comienzo de la guerra. (ANSA-AFP).
