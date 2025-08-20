LA NACION

Hamás reivindica ataque que mató a soldados FDI en Khan Yunis

Israel desmiente.

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Hamás reivindica ataque que mató a soldados FDI en Khan Yunis
Hamás reivindica ataque que mató a soldados FDI en Khan Yunis

(ANSA-AFP) - TEL AVIV, 20 AGO - Las Brigadas Ezzedine al-Qassam, brazo armado de Hamás, se atribuyeron la responsabilidad del ataque de esta mañana contra una posición enemiga recientemente establecida al sureste de Jan Yunis, afirmando que mataron a un comandante de tanque y que uno de sus combatientes se inmoló entre soldados israelíes, causando muertos y heridos.

Israel niega su reconstrucción del incidente, en particular del ataque suicida, y afirma que tres soldados resultaron heridos y 10 terroristas murieron. Este es el mayor ataque contra las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en Gaza desde el comienzo de la guerra. (ANSA-AFP).

LA NACION
Más leídas
  1. El durísimo comentario de Moria Casán sobre Guillermo Francella tras las polémicas con Homo argentum
    1

    El durísimo comentario de Moria Casán sobre Guillermo Francella tras las polémicas con Homo argentum

  2. Se cae el cielo en el microcentro porteño
    2

    “Es algo goyesco”: se cae el cielo en el microcentro porteño

  3. Un juez falló en favor de que Cristina no pague una indemnización multimillonaria por Vialidad
    3

    Un juez civil falló en favor de que Cristina Kirchner no pague una indemnización multimillonaria por Vialidad

  4. Netflix anunció la segunda temporada de una de las series del año
    4

    Netflix anunció la segunda temporada de una de las series del año

Cargando banners ...