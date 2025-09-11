Hamás remarca que el bombardeo israelí contra Qatar es "un ataque a todo el proceso de negociación"

MADRID, 11 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha remarcado este jueves que el bombardeo israelí contra su delegación negociadora en la capital de Qatar, Doha, es "un ataque a todo el proceso de negociación" y ha acusado a Estados Unidos, principal aliado de Israel, de ser "cómplice".

"Este crimen no es únicamente un intento de asesinato a la delegación negociadora, sino un ataque contra todo el proceso de negociación y el rol de los mediadores, Qatar y Egipto. Este ataque terrorista es un ataque atroz y descarado contra el respetado papel mediador de los qataríes", ha dicho un líder de Hamás, Fauzi Barhum.

En este sentido, ha recordado que el bombardeo se produjo un día después de la reunión de Hamás con las autoridades qataríes, que presentaron una nueva propuesta de alto el fuego. El ataque tuvo como objetivo una vivienda del jefe de la delegación negociadora, Jalil al Haya, líder de Hamás en Gaza. Como consecuencia, falleció su hijo, mientras que la mujer de Al Haya, su nuera y sus nietos resultaron heridos, según ha recogido el diario 'Filastín', afín al grupo. Sin embargo, por el momento, Hamás no ha confirmado el estado de salud de Al Haya.

Así, Barhum ha considerado que "el crimen de la entidad sionista no solo constituye un ataque a la soberanía del Estado de Qatar, sino una declaración de guerra contra todos los países árabes e islámicos", por lo que ha alertado de que Israel "está poniendo en peligro la seguridad regional e internacional".

Posteriormente, Hamás ha emitido un comunicado en el que ha considerado que el ataque del Ejército de Israel sobre Doha "confirma su insistencia en frustrar todos los esfuerzos regionales e internacionales destinados a detener el genocidio y la hambruna, y poner fin a la guerra contra el pueblo" palestino en Gaza.

"Esto demuestra claramente que (el primer ministro israelí, Benjamin) Netanyahu y su Gobierno extremista son los únicos responsables del fracaso y la interrupción de todas las negociaciones previas. El Gobierno estadounidense es un completo cómplice del crimen de Doha y debe asumir su responsabilidad política y moral al encubrir(les) y apoyar(les) continuamente".

Por último, Hamás ha expresado su solidaridad con Qatar y ha agradecido "todas las posturas de solidaridad", si bien ha exigido "más posturas y medidas prácticas para frenar la arrogancia sionista".