Hamás se declara dispuesto a iniciar negociación para finalizar detalles del plan de cese el fuego en Gaza
Hamás afirmó este sábado que está dispuesto a empezar a dialogar para finalizar los detalles del pla
Hamás afirmó este sábado que está dispuesto a empezar a dialogar para finalizar los detalles del plan propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump para imponer un acuerdo de alto al fuego en la Franja de Gaza.
"Estamos dispuestos a empezar las negociaciones inmediatamente para finalizar todas las cuestiones", declaró a la AFP un alto cargo de Hamás, que pidió el anonimato.
El movimiento islamista palestino ya afirmó el viernes que estaba dispuesto a liberar a todos los rehenes retenidos en la Franja de Gaza, pero no aludió a las exigencias de dejar las armas ni de retirarse del territorio palestino después de la guerra, incluidas también en la propuesta estadounidense.
