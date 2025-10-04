Hamás se declara dispuesto a iniciar negociación para finalizar detalles del plan de cese el fuego en Gaza

Hamás afirmó este sábado que está dispuesto a empezar a dialogar para finalizar los detalles del plan propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump para imponer un acuerdo de alto al fuego en la Franja de Gaza.

"Estamos dispuestos a empezar las negociaciones inmediatamente para finalizar todas las cuestiones", declaró a la AFP un alto cargo de Hamás, que pidió el anonimato.

El movimiento islamista palestino ya afirmó el viernes que estaba dispuesto a liberar a todos los rehenes retenidos en la Franja de Gaza, pero no aludió a las exigencias de dejar las armas ni de retirarse del territorio palestino después de la guerra, incluidas también en la propuesta estadounidense.

