Hamás se desvincula del incidente en el sur de Gaza y reitera su compromiso con el alto el fuego

MADRID, 28 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) se ha desvinculado este martes del incidente contra tropas israelíes en el sur de la Franja de Gaza y ha reafirmado su compromiso con el alto el fuego, después de que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, haya ordenado al Ejército retomar los ataques tras denunciar violaciones del acuerdo.

"Hamás afirma no tener ninguna conexión con el tiroteo en Rafá y reafirma su compromiso con el acuerdo de alto el fuego. El bombardeo criminal llevado a cabo por el Ejército de ocupación fascista en zonas de la Franja representa una flagrante violación del acuerdo firmado en (la ciudad egipcia de) Sharm el Sheij, bajo los auspicios del presidente estadounidense, Donald Trump", reza un comunicado.

Para la milicia palestina, estos ataques son "una extensión de una serie de violaciones cometidas en los últimos días, incluyendo ataques que causaron muertos y heridos, y el continuo cierre del cruce (fronterizo) de Rafá".

"Esto confirma la insistencia en violar los términos del acuerdo e intentar sabotearlo", ha asegurado, según ha recogido el diario 'Filastín', afín al grupo.

Por último, ha instado a los mediadores garantes del acuerdo a que adopten medidas inmediatas para "presionar" a las autoridades israelíes, frenar su "brutal escalada contra los civiles" en la Franja de Gaza, poner fin a sus "graves violaciones" del acuerdo y "obligarla a respetar todos sus términos".