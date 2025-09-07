Hamás se dice dispuesto "a participar inmediatamente en la mesa de negociaciones"

Hamás se dijo el domingo dispuesto a reanudar "inmediatamente" las negociaciones tras haber recibido una nueva proposición de parte de Washington.

"Recibimos, a través de mediadores, unas ideas de la parte de los estadounidenses para lograr un cese el fuego (...) y Hamás afirma estar dispuesto a participar inmediatamente en la mesa de negociaciones", indicó el movimiento islamista palestino en un comunicado.

Antes, el presidente estadounidense Donald Trump anunció que envió una "última advertencia" a Hamás para el retorno de los rehenes israelíes detenidos en la Franja de Gaza, y aseguró que "advirtió" al movimiento armado sobre "las consecuencias en caso de rechazo".

