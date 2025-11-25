Hamás y Yihad Islámica entregan al CICR el cuerpo de un rehén israelí hallado el lunes en la Franja de Gaza

MADRID, 25 Nov. 2025 (Europa Press) -

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y Yihad Islámica han entregado este martes al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) el cadáver de uno de los israelíes secuestrados durante los ataques del 7 de octubre de 2023, después de que Yihad Islámica anunciara el lunes su localización en la Franja de Gaza.

El Ejército de Israel ha afirmado que el CICR ha confirmado que el ataúd en el que van los restos ya ha sido entregado en Gaza, por lo que su convoy se dirige hacia un punto en el que se encuentran desplegados los militares, de cara a su traslado a Israel para su identificación.

Según las informaciones recogidas por el diario palestino 'Filastin', los restos han sido entregados a un equipo del organismo internacional en la ciudad de Deir al Balá, situada en el centro de la Franja, después de que Hamás afirmara que serían entregados a las 16.00 horas (hora local), tras la denuncia por parte del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de una "violación" del acuerdo alcanzado en octubre por los "retrasos" en la entrega de este cadáver.

Netanyahu había indicado a primera hora del día que "el grave retraso" en el traslado "inmediato" a Israel del cuerpo hallado el lunes por Yihad Islámica "constituye una nueva violación del acuerdo". "Israel reclama el retorno inmediato de los tres rehenes muertos que siguen retenidos en la Franja de Gaza", zanjó.

El brazo armado de Yihad Islámica, las Brigadas Al Quds, anunció el lunes el hallazgo de los restos de uno de los secuestrados durante los ataques del 7 de octubre de 2023. Hace ya casi dos semanas que las milicias palestinas entregaron al CICR el cuerpo del último rehén en el marco del acuerdo para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para Gaza.

La aplicación de este acuerdo incluyó un alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre y la liberación de los 20 rehenes que seguían con vida y la entrega de 28 de los rehenes fallecidos. Además, Israel ha liberado a cerca de 2.000 palestinos que estaban en sus cárceles y ha entregado más de 300 cadáveres de palestinos que retenía desde los ataques y la posterior ofensiva contra Gaza.