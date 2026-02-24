Hambre en niveles críticos casi se duplica en Somalia

El número de personas en Somalia que padecen niveles críticos de inseguridad alimentaria casi se duplicó en el último año hasta alcanzar los 6,5 millones, advirtieron el martes expertos respaldados por la ONU.

El país del Cuerno de África se ha visto afectado por conflictos y también sufrió dos temporadas consecutivas de lluvias insuficientes, además de una reducción de la ayuda alimentaria disponible debido a recortes de financiación.

La población clasificada en situación de "crisis o peor" casi se duplicó entre febrero-marzo de 2026 hasta una cifra alarmante de 6,5 millones de personas desde principios de 2025, según la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC), iniciativa respaldada por la ONU que mide el hambre y la malnutrición en todo el mundo.

Esto incluye a más de dos millones de personas que se encuentran ahora en la Fase 4, la categoría de "emergencia", un nivel por debajo de la situación "catastrófica", equivalente a la hambruna.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) advirtió el viernes que tendría que suspender la ayuda humanitaria en Somalia a partir de abril si no recibe nuevos fondos.

La agencia con sede en Roma indicó que ya se ha visto obligada a reducir el número de personas que reciben asistencia alimentaria de emergencia, pasando de 2,2 millones a comienzos de 2025 a poco más de 600.000 en la actualidad.

Se estima que 1,84 millones de niños menores de cinco años corren riesgo de malnutrición aguda en 2026, incluidos 483.000 casos graves que requieren tratamiento urgente.