Hambrientos en gaza comen plantas silvestres sin que haya ayuda a la vista

Por Mahmoud Issa

GAZA, 25 mar (Reuters) - Mientras el Consejo de Seguridad de la ONU exige un alto el fuego inmediato en Gaza y crece la preocupación por la posibilidad de una hambruna, los desesperados civiles del territorio buscan una planta verde silvestre llamada khobiza a falta de otra cosa que comer.

"En toda nuestra vida -incluso en guerras (anteriores)- no hemos comido khobiza", dijo la palestina Maryam Al-Attar. "Mis hijas me dicen: 'Queremos comer pan, madre'. Se me parte el corazón por ellas".

"No encuentro un trozo de pan para ellas. Voy y recojo algo de khobiza. Por ahora hemos encontrado khobiza, pero en el futuro, ¿de dónde lo sacaremos? El khobiza se acabará. ¿Adónde acudiremos?".

Los palestinos están sufriendo en un momento en que deberían estar observando el mes sagrado de ayuno del Ramadán, como millones de musulmanes de todo el mundo que disfrutan de grandes cenas con sus familias y ven programas especiales de televisión.

"Nos ha consumido el hambre. No tenemos nada que comer. Ansiamos verduras, pescado y carne. Ayunamos con el estómago vacío. Ya no podemos ayunar. Estamos mareados por el hambre. No hay nada que ayude al cuerpo a resistir", dijo Umm Mohamed.

La hambruna es inminente y es probable que se declare en mayo en el norte de Gaza y podría extenderse por todo el enclave en julio, dijo el 18 de marzo el organismo mundial de vigilancia del hambre, conocido como Clasificación Integrada de la Fase de Seguridad Alimentaria (CIF).

El temor a que khobiza solo proporcione un alivio temporal crece en un momento en el que se agrava la incertidumbre sobre la entrega de la ayuda, mientras los mediadores intentan convencer a Israel y Hamás para un alto el fuego y la liberación de los rehenes.

El lunes, un portavoz del Gobierno israelí anunció que dejarían de trabajar con el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas en la Franja de Gaza (UNRWA), con diferencia el mayor suministrador de ayuda en el enclave, pues le acusa de ayudar a perpetuar el conflicto.

Israel alegó en enero que 12 de los 13.000 empleados de la UNRWA en Gaza participaron en el ataque del 7 de octubre. Las acusaciones israelíes llevaron a varios países donantes a suspender la financiación.

La UNRWA despidió a algunos miembros de su personal, alegando que había actuado para proteger la capacidad de la agencia de prestar ayuda humanitaria, y se inició una investigación interna independiente de la ONU. (Redacción de Michael Georgy, edición en español de Javier López de Lérida)