Hambruna afecta a ciudad más grande de Gaza y podría extenderse, dice experto en crisis alimentarias

CIUDAD DE GAZA (AP) — La principal autoridad mundial en crisis alimentarias dijo el viernes que la ciudad más grande de la Franja de Gaza está sumida en la hambruna y que es probable que se extienda por todo el territorio sin un alto el fuego y el fin de las restricciones a la entrada de ayuda humanitaria.

La Clasificación Integrada de Seguridad Alimentaria, o IPC, afirmó que la hambruna está afectando a la Ciudad de Gaza, donde viven cientos de miles de palestinos, y que podría extenderse hacia el sur a Deir al-Balah y Jan Yunis para finales del próximo mes.

La resolución del IPC llega después de meses de advertencias por parte de grupos de ayuda de que las restricciones de Israel al suministro de alimentos y otros productos al sitiado enclave palestino, junto con su ofensiva militar, estaban causando altos niveles de hambre entre la población civil, especialmente los niños.

Este sombrío hito —la primera vez que el IPC confirma una hambruna en Oriente Medio— seguramente aumentará la presión internacional sobre Israel, que libra una brutal guerra con Hamás desde el ataque del grupo insurgente el 7 de octubre de 2023. Israel dice que planea intensificar pronto el conflicto tomando la Ciudad de Gaza y otros bastiones insurgentes, lo que, según los expertos, agravará la crisis alimentaria.

De acuerdo con el IPC, el hambre fue provocada por los combates y el bloqueo a la entrada de ayuda, y agravada por los desplazamientos generalizados y el colapso de la producción de alimentos en Gaza, llevando el hambre a niveles que ponen en peligro la vida en todo el territorio después de 22 meses de guerra.

Más de medio millón de personas en la Franja, aproximadamente una cuarta parte de su población, enfrentan niveles catastróficos de hambre, y muchas están en riesgo de morir por causas relacionadas con la desnutrición, según el informe del IPC. El mes pasado, el IPC dijo que en el territorio se estaba desarrollando el “peor escenario de hambruna”, pero no llegó a emitir una declaración oficial.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha negado que haya hambre en Gaza y calificó los reportes de hambruna de “mentiras” promovidas por Hamás. Tras la publicación de imágenes de niños desnutridos en Gaza y las informaciones sobre muertes relacionadas con el hambre, Israel anunció medidas para permitir la entrada de más ayuda humanitaria. Pero Naciones Unidas y los palestinos en Gaza dicen que lo que llega al territorio está muy por debajo de lo que se necesita.

La agencia militar israelí encargada de transferir la ayuda al territorio rechazó el reporte el viernes calificándolo de "falso y sesgado". La agencia, conocida como COGAT, negó la afirmación de que hay hambruna en Gaza y dijo que se habían tomado medidas significativas para aumentar la cantidad de ayuda que entra a la Franja en las últimas semanas.

___

Mednick informó desde Tel Aviv, Israel.

La periodista de The Associated Press Sally Abou AlJoud en Beirut, Líbano, contribuyó a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.