Hambruna en Gaza: denuncia Save the Children

Una hambruna planificada, prevista y provocada por el hombre. En este preciso momento, los niños de Gaza mueren de hambre sistemáticamente. Se trata de una política deliberada. Es la inanición como método de guerra en su forma más cruda.

Así comenzó la declaración ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de Inger Ashing, directora ejecutiva de Save the Children International, la organización internacional que durante más de 100 años ha luchado para salvar a niñas y niños en riesgo y garantizarles un futuro.

“Las clínicas de Save the Children en Gaza están desbordadas por la necesidad; cada banco está lleno de niños desnutridos y sus madres”, continuó Ashing. “Pero guardan silencio. Los niños no tienen fuerzas para hablar ni siquiera para gritar de agonía.

Yacen allí demacrados, literalmente desnutridos. Sus pequeños cuerpos están abrumados por el hambre y la enfermedad”, añadió.

Según Ashing, “los suministros médicos y nutricionales especializados necesitan están prácticamente agotados. Sin ellos, los niños desnutridos morirán”. “A solo unos kilómetros, un mar de suministros está listo”, continuó la directora de Save the Children.

“Miles y miles de camiones cargados con artículos esenciales. Todos bloqueados. El gobierno israelí podría acabar con esta hambruna esta noche si decidiera poner fin a su obstrucción deliberada y dejar que los trabajadores humanitarios hicieran su trabajo. Sin embargo, hay informes de una escalada de la actividad militar israelí en la ciudad de Gaza, nuevos ataques a hospitales y más asesinatos”. (ANSA).