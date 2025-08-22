Hambruna en Gaza “es un escándalo moral” y “totalmente evitable”, según gobierno británico
El ministro británico de Relaciones Exteriores, David Lammy, denunció este viernes en un...
- 1 minuto de lectura'
El ministro británico de Relaciones Exteriores, David Lammy, denunció este viernes en un comunicado la hambruna que sufre Gaza, que calificó como "escándalo moral" y "totalmente evitable", después de que Naciones Unidas declarara el estado de emergencia en el territorio palestino.
"La confirmación de la hambruna en la ciudad de Gaza y los barrios circundantes es absolutamente horrenda y totalmente evitable", afirma Lammy en el texto.
El jefe de la diplomacia británica añade que "la negativa del gobierno israelí a permitir la entrada de ayuda suficiente en Gaza ha provocado esta catástrofe provocada por el ser humano. Es un escándalo moral".
En el texto, Lammy insta al gobierno de Israel a "actuar de inmediato para evitar que la situación siga deteriorándose. Debe permitir de forma inmediata y sostenida el acceso sin obstáculos de alimentos, suministros médicos, combustible y todo tipo de ayuda a quienes la necesitan con desesperación".
El canciller británico insiste también en el texto en la necesidad de "un alto el fuego inmediato que permita la entrega de ayuda a la máxima velocidad y en la escala necesaria. Esto incluye detener la operación militar en la ciudad de Gaza, que es el epicentro de la hambruna".
