Hamilton, animado por el "increíble" kilometraje del nuevo Ferrari

29 ene (Reuters) - Lewis Hamilton elogió el "increíble" kilometraje recorrido en una mañana productiva para Ferrari en la cuarta ⁠jornada de los entrenamientos ⁠de pretemporada de Fórmula 1 en el Circuit de Catalunya de Barcelona.

Ferrari no logró ganar ninguna carrera el año ⁠pasado y ‌cayó al ​cuarto puesto de la clasificación general, mientras que el siete veces campeón del ​mundo Hamilton sufrió su primera temporada sin subir al podio.

La escudería ‌espera ser mucho más competitiva este año, ‌en el comienzo de una ​nueva era de motores con el mayor cambio de reglas que hayan experimentado los pilotos, aunque Mercedes ya parece inquietantemente fiable.

"Cuando vienes a las pruebas, siempre quieres recorrer muchos kilómetros", dijo Hamilton en una entrevista con la televisión de la Fórmula 1 el jueves. "Por ejemplo, hoy he dado 85 vueltas por la mañana, lo cual es increíble".

"El ⁠año pasado tuvimos un peor comienzo de pruebas. Así que esto, teniendo en cuenta que ​se trata de un conjunto de normas completamente nuevo, es mejor de lo que hemos experimentado en el pasado. Tengo muchas esperanzas de que continúe".

Todos los equipos deben elegir tres de los cinco días para probar su nuevo coche en las pruebas a puerta cerrada de Barcelona, y Ferrari ha ⁠optado por el martes, el jueves y el viernes.

El jueves fue el primer ​día seco para Hamilton, después de que la lluvia afectara a la sesión del martes, en la que tanto él como su compañero de equipo Charles Leclerc estuvieron en acción.

Hamilton ‍dijo que había completado su programa antes de ceder el volante a Leclerc y que tenía "una idea aproximada de dónde está el coche y qué aspectos debemos mejorar".

El británico está en su segundo año con Ferrari tras fichar por el equipo procedente ​de Mercedes a finales de 2024.

Los equipos de F1 tienen dos pruebas abiertas en Baréin el mes que viene antes de que comience la temporada en Australia el 8 de marzo. (Reporte ‍de Alan Baldwin en Milán, editado en español por Daniela Desantis)