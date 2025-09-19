Hamilton brilla en la segunda sesión de libres del GP de Azerbaiyán

El británico Lewis Hamilton (Ferrari) marcó el mejor tiempo de la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Azerbaiyán, la 17ª prueba de las 24 del Mundial de Fórmula 1, este viernes en el circuito urbano de Bakú (6,003 km).

El siete veces campeón del mundo superó a su compañero de equipo, el monegasco Charles Leclerc, y a su compatriota George Russell (Mercedes) por 74 y 477 milésimas de segundo, respectivamente.

Ferrari, que ha conseguido las últimas cuatro poles en Bakú gracias a Leclerc, tuvo un muy buen primer día en las orillas del Mar Caspio y podría dar la sorpresa el sábado en la clasificación contra los grandes favoritos, los pilotos de McLaren.

“Hasta ahora todo va bien. En los tramos largos y en una vuelta ha ido bastante bien. No estamos seguros de si elegiremos los neumáticos blandos o medios mañana (sábado) y hemos visto que los muros están muy cerca de la pista”, señaló el director francés de la Scuderia, Frédéric Vasseur, al micrófono de Canal+.

Muchos pilotos, incluidos los de Ferrari, tocaron los muros en diferentes puntos del espectacular trazado urbano de Azerbaiyán.

Los monoplazas McLaren, en cambio, no brillaron en la segunda sesión del día. El australiano Oscar Piastri, líder del Mundial, solo logró el 12º tiempo.

Lando Norris, por su parte, vio su sesión interrumpida de forma prematura a mitad de la prueba después de chocar contra un muro y romper la suspensión trasera izquierda. El británico, no obstante, logró el décimo puesto.

Detrás del trío de cabeza, los novatos Kimi Antonelli (Mercedes) y Oliver Bearman (Haas) lograron el cuarto y quinto mejor tiempo, por delante del cuatro veces campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

El neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls), el francés Esteban Ocon (Haas) y el tailandés Alexander Albon (Williams) terminaron séptimo, octavo y noveno, respectivamente.

Los Alpine volvieron a tener dificultades con los puestos 16º y 20º del francés Pierre Gasly y del argentino Franco Colapinto.

Los pilotos tendrán una tercera y última sesión de entrenamientos libres el sábado a partir de las 08h30 GMT para ajustar sus configuraciones de cara a la clasificación programada horas después.

- Segunda sesión de entrenamientos libres:

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:41.293 (20 vueltas)

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:41.367 (22)

George Russell (GBR/Mercedes) 1:41.770 (18)

Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:41.779 (21)

Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:41.891 (22)

Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:41.902 (21)

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:41.989 (21)

Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:42.167 (22)

Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:42.177 (23)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:42.199 (7)

Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 1:42.255

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:42.295

Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) 1:42.443

Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull) 1:42.444

Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) 1:42.561

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:42.674

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:42.771

Nico Hülkenberg (GER/Sauber-Ferrari) 1:42.820

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:42.967

Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) 1:43.322

