Hamilton cita a senna tras sanción que lo deja fuera de los puntos por choque a pérez en sprint de bélgica

Spa-francorchamps, bélgica, 29 jul (reuters) - el piloto británico lewis hamilton utilizó una célebre cita del brasileño ayrton senna para referirse a la búsqueda de un espacio después de ser penalizado por un choque con el mexicano sergio pérez en la carrera sprint del gran premio de bélgica disputada el sábado.

El siete veces campeón del mundo de Mercedes terminó cuarto, pero descendió al séptimo lugar después de que los comisarios determinaron que él causó la colisión.

"Como dijo Ayrton, si ya no vas a por un hueco que existe, ya no eres piloto de carreras", dijo Hamilton a periodistas. "Eso es lo que hice. Y cuando lo volví a ver me pareció un incidente de carrera".

Pérez se retiró con su Red Bull, dejando a su compañero de equipo y ganador de la carrera Max Verstappen con 118 puntos de ventaja en el primer lugar del campeonato de cara al gran premio del domingo, antes de que los conductores puedan comenzar el descanso de agosto.

Hamilton dijo que las condiciones eran difíciles, con la lluvia retrasando los procedimientos y que la carrera comenzó con cinco vueltas atrás del safety car, agregando que el contacto no fue intencional.

"Él iba lento y yo me fui por el interior y estaba a más de medio coche de distancia", añadió el británico. "Creo que no debemos desanimarnos en la carrera. Habría estado bien acabar cuarto, pero en realidad no me importa acabar cuarto, quiero ganar".

El jefe del equipo, Toto Wolff, dijo que había sido un claro incidente de carrera.

Pérez dijo que Hamilton se había quedado sin agarre y chocó contra él. (Reporte de Alan Baldwin, Editado en Español por Ricardo Figueroa)

Reuters