Hamilton cree que Piastri está en el buen camino para hacerse con el título de F1

Por Alan Baldwin

MÓNACO, 22 mayo (Reuters) - Oscar Piastri está haciendo lo que tiene que hacer para ganar su primer título de Fórmula Uno, dijo el jueves el piloto más laureado de todos los tiempos de este deporte, Lewis Hamilton.

El piloto británico ganó el primero de sus siete campeonatos con McLaren y el australiano Piastri ha ganado cuatro de las siete carreras de esta temporada para el equipo de Woking, encabezando el campeonato del mundo con 13 puntos por delante de su compañero de equipo Lando Norris antes del Gran Premio de Mónaco de este fin de semana.

Cuando se le preguntó qué piensa del piloto de 24 años y lo difícil que es ganar un primer título, el piloto de Ferrari dijo que Piastri está haciendo un trabajo fantástico en su tercera temporada en el deporte.

"Es increíble ver que McLaren lo esté haciendo tan bien, porque es donde yo empecé", dijo. "Y también verlos tan cerca, a él y a Lando, estos dos grandes pilotos".

"La presión sobre ambos será inimaginable, diría yo, para la mayoría de la gente que no lo está experimentando o no lo ha experimentado", señaló. "Él (Piastri) ha hecho todo lo necesario para ganar un campeonato del mundo. No tengo ningún consejo para él. Sólo que siga haciendo lo que está haciendo".

Piastri ganó tres carreras seguidas -Baréin, Arabia Saudita y Miami- y se clasificó en la pole en Imola el pasado fin de semana, aunque la carrera la ganó finalmente Max Verstappen, de Red Bull, tras adelantarle en la primera curva. El australiano, que también ganó en China, terminó tercero, tras Norris.

"Creo que el ritmo de carrera (de Red Bull) fue una sorpresa para nosotros, pero el hecho de que fueran rápidos durante todo el fin de semana no fue tan inesperado", afirmó Piastri de forma separada. "Así que tenemos que seguir trabajando duro".

Tres australianos han ganado en Mónaco: el fallecido tricampeón Jack Brabham, el ahora mánager de Piastri, Mark Webber, y Daniel Ricciardo. "Hay mucha historia australiana en este lugar. Estaría bien añadir otro capítulo", señaló Piastri. (Editado en español por Carlos Serrano)