Por Alan Baldwin

MONZA, Italia, 31 ago (Reuters) -

Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo de Fórmula Uno, afirmó que nunca había tenido tantas ganas de triunfar tras llegar a un nuevo acuerdo para seguir corriendo con Mercedes hasta finales de 2025, hasta los 40 años.

Mercedes también confirmó a su compatriota George Russell como compañero de equipo para ambas temporadas.

No se dieron detalles financieros, aunque los informes de los medios indicaron que el acuerdo podría ascender a 50 millones de libras esterlinas (63,41 millones de dólares) anuales para Hamilton.

Eso pondría a Hamilton a la altura del dominante bicampeón mundial Max Verstappen, de Red Bull, como piloto mejor pagado.

"Estarán conmigo un poco más", dijo un sonriente Hamilton, que cumplirá 39 años el próximo enero, cuando se le preguntó en el Gran Premio de Italia por sus ideas inmediatas.

"Honestamente, estoy muy aliviado. No podría estar más contento de seguir en este equipo. Hemos tenido un viaje increíble juntos. Mercedes me ha apoyado desde que tenía 13 años y todavía tenemos asuntos pendientes".

El más exitoso

El británico, de 38 años, ganó por última vez una carrera en 2021, y los que dominan ahora el campeonato son Red Bull y Verstappen, tras poner fin a la racha récord de Mercedes de ocho títulos mundiales de constructores consecutivos.

Hamilton, el piloto más exitoso de la historia de la especialidad, se unió a Mercedes procedente de McLaren en 2013 y ha logrado seis títulos y 82 de las 103 victorias de su carrera con la escudería alemana.

"Nunca hemos tenido tanta hambre de ganar", dijo Hamilton en un comunicado del equipo. "Hemos aprendido de cada éxito, pero también de cada revés. Seguimos persiguiendo nuestros sueños, seguimos luchando sin importar el desafío y volveremos a ganar".

"Estoy agradecido al equipo, que me ha apoyado tanto dentro como fuera de la pista. Nuestra historia no ha terminado, estamos decididos a lograr más juntos y no pararemos hasta conseguirlo", agregó.

Russell se incorporó a Mercedes la temporada pasada como sustituto de Valtteri Bottas y consiguió su primera victoria en Brasil, la última vez que se impuso a Red Bull.

"Continuar con nuestra actual alineación de pilotos fue una decisión sencilla", dijo el jefe del equipo y copropietario Toto Wolff. "Tenemos la pareja más fuerte de la parrilla y ambos pilotos están jugando un papel crucial en el equipo para hacernos avanzar. La fuerza y la estabilidad que aportan serán elementos clave para nuestro éxito futuro".

(1 dólar = 0,7886 libras)

