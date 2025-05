Hamilton, devastado por la caída de ferrari a un nuevo mínimo en clasificación

Por Alan Baldwin

IMOLA, ITALIA, 17 mayo (Reuters) - Lewis Hamilton habló de su devastación cuando Ferrari se hundió en la calificación más baja de la temporada el sábado antes de su primera carrera en Italia con el equipo más antiguo y exitoso de la Fórmula Uno.

Ninguno de los dos Ferrari logró clasificarse entre los 10 primeros en Imola, el circuito de F1 más cercano a la fábrica de Ferrari en Maranello. Charles Leclerc fue undécimo y Hamilton, siete veces campeón del mundo, duodécimo en el Gran Premio de Emilia-Romaña.

Era la primera vez en siete carreras que Ferrari no lograba meter al menos uno de sus monoplazas entre los 10 primeros y el escozor fue aún más doloroso por presentarse ante los apasionados tifosi.

"Definitivamente devastado y destripado", fue la valoración de Hamilton después de que Oscar Piastri, de McLaren, lograra la pole con Max Verstappen, de Red Bull, segundo.

"El coche se sentía realmente muy bien. Sentí que la configuración del coche era la correcta y simplemente no podemos ir lo suficientemente rápido", dijo a los periodistas.

"Pusimos el neumático blando al final y por alguna razón no se animó, no había agarre", añadió el británico, que se unió a Ferrari procedente de Mercedes en enero.

Hamilton, cuya decisión de unirse a Ferrari había disparado inicialmente las expectativas, dijo que no se podía culpar a los aficionados por su apoyo.

"Es mágico ver lo mucho que significa Ferrari, nunca he visto nada igual", dijo.

Preguntado por su pronóstico para la carrera del domingo, Leclerc declaró a la cadena de televisión Sky Sports que "puedo luchar todo lo que quiera, pero no puedo hacer milagros".

"Esto es lo que hay en el coche y estoy tratando de extraer el máximo de él". "No estamos en ninguna parte. No hay suficiente rendimiento en el coche y sigo repitiéndome, no hay el potencial que yo esperaría en el coche en este momento, tenemos que ser mejores", añadió.

El jefe del equipo Ferrari, Fred Vasseur, aceptó que había sido una tarde decepcionante.

"La situación de los neumáticos fue extraña para todos hoy, pero pareció afectarnos más que a los demás y también creo que no ejecutamos la sesión tan bien como podríamos haberlo hecho", dijo el francés.

"Aquí no es el lugar más fácil para adelantar, así que será una tarde desafiante (el domingo) y probablemente tendremos que tomar algunos riesgos, específicamente en términos de estrategia".

Ferrari es cuarto en la clasificación de constructores, después de terminar subcampeón general el año pasado, y 152 puntos por detrás de McLaren.

Su peor momento de la temporada fue la descalificación de sus dos monoplazas en el Gran Premio de China por no pasar los controles posteriores a la carrera. (Reporte de Alan Baldwin, Edición de Andrew Cawthorne)