Hamilton dice que la prohibición de joyas podría dejarle fuera del gp de miami

Por Alan Baldwin

6 mayo (Reuters) - El siete veces campeón mundial de Fórmula Uno, Lewis Hamilton, insinuó que podría quedar fuera del primer Gran Premio de Miami el domingo si el organismo rector del deporte aplica una prohibición sobre los piercings y las joyas.

El piloto de Mercedes habló después de que el director de carrera, Niels Wittich, emitió un recordatorio a todos los equipos y oficiales de que el uso de piercings y cadenas metálicas en el cuello está prohibido durante la competición y podría ser controlado.

Hamilton, el piloto más laureado del deporte y el más seguido en Estados Unidos, dijo que no puede quitarse algunos de sus piercings. El piloto de 37 años dijo que está dispuesto a firmar una exención de responsabilidad personal y sugirió que todas las partes tienen "peces más grandes que freír".

El británico subrayó su resistencia llevando anillos en todos los dedos, tres relojes (ajustados a diferentes husos horarios), un brazalete, varios collares y pendientes en ambas orejas. Un piercing nasal estaba oculto por su mascarilla.

"Hoy no he podido ponerme más joyas", dijo, añadiendo que le parece que la prohibición es casi un paso atrás en un momento en el que el deporte y la FIA deberían estar centrados en progresar en Estados Unidos. "Se trata de una cosa tan pequeña. Parece innecesario que nos metamos en esta disputa".

Preguntado sobre cuál podría ser la solución a un aparente impás, Hamilton indicó que no puede hacer mucho: "No puedo eliminar al menos a dos de ellos. Uno no puedo explicar realmente dónde está".

"No obstante, lo que puedo decir es que es platino lo que tengo, así que no es magnético, nunca ha sido un problema de seguridad en el pasado. Me he sometido en 16 años a muchas resonancias magnéticas y no me han tenido que quitar el platino", señaló. "Y si me lo impiden, que así sea. Tenemos un piloto de repuesto (...) de todas formas hay muchas cosas que hacer en la ciudad, así que estaré bien en cualquier caso".

Wittich explicó en su nota que el uso de joyas bajo la ropa ignífuga obligatoria podría reducir la protección contra la transmisión de calor y aumentar el riesgo de lesiones por quemaduras.

Además, indicó que podría dificultar la intervención y el tratamiento médico debido al riesgo de "engancharse" al quitarse el equipo de seguridad, como el casco, el pasamontañas o el mono.

"En el caso de que se requieran imágenes médicas para informar del diagnóstico tras un accidente, la presencia de joyas en el cuerpo puede causar una complicación y un retraso significativos", añadió el alemán. (Editado en español por Carlos Serrano)