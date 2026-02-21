Hamilton dice que olvidó quién era, pero se ha renovado para la nueva temporada de la F1

21 feb (Reuters) - El piloto británico de Ferrari, Lewis Hamilton, admitió que "olvidó quién era", pero ahora está emocionado por la nueva temporada de Fórmula Uno y listo para volver a competir

En un desafiante mensaje publicado en Instagram, el siete veces campeón del mundo dejó claro que estaba totalmente motivado de nuevo tras una decepcionante primera temporada con el equipo italiano

"Me encanta este trabajo y me encanta trabajar con mi equipo y conducir para los aficionados", dijo el inglés de 41 años, que se incorporó a Ferrari procedente de Mercedes el año pasado en medio de una gran expectación inicial

"Soy increíblemente afortunado de poder hacer lo que hago y estoy emocionado por la temporada que se avecina"

"Estoy renovado y con las pilas recargadas. No voy a ir a ninguna parte, así que sigan conmigo. Por un momento, olvidé quién era, pero gracias a ustedes y su apoyo, no volverán a ver esa mentalidad. Sé lo que hay que hacer. Esta va a ser una temporada increíble"

El piloto más exitoso de la historia de la Fórmula Uno tuvo la peor temporada de su carrera el año pasado, sin subir al podio en 24 grandes premios y mostrándose cada vez más pesimista

Ferrari tampoco logró ganar ninguna carrera en 2025, pero ha mostrado un buen rendimiento en las pruebas realizadas este mes en Baréin, donde el compañero de Hamilton, Charles Leclerc, fue el más rápido en la última sesión de esta semana, antes de que los coches sean trasladados a Australia para la primera carrera, el 8 de marzo

Andrea Stella, jefe del equipo campeón McLaren, dijo el viernes a periodistas que consideraba que Mercedes y Ferrari eran los equipos a batir

"McLaren y Red Bull probablemente muy similares, Ferrari y Mercedes un paso por delante", dijo. (Reporte de Alan Baldwin; edición de Alison Williams; Editado en Español por Ricardo Figueroa)