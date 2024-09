Hamilton dice que su enfoque en ferrari no cambia por la decisión de newey de irse a aston martin

Por Tuvan Gumrukcu

BAKÚ, 12 sep (Reuters) - Lewis Hamilton dijo que la decisión del diseñador Adrian Newey de unirse a Aston Martin en lugar de Ferrari, el equipo para el que el siete veces campeón del mundo de Fórmula Uno correrá la próxima temporada, no cambia nada para él.

Aston Martin anunció el martes que Newey, de 65 años, se incorporará en marzo como socio técnico y accionista tras una larga etapa con el campeón Red Bull. Ferrari también se había interesado por su fichaje.

Al ser consultado en el Gran Premio de Azerbaiyán el jueves si se sentía decepcionado por haber perdido la oportunidad de trabajar con el diseñador más importante de la F1, el piloto más laureado respondió "honestamente, no".

"Creo que, aunque he dicho antes que sería bueno trabajar con Adrian, he tenido el privilegio de trabajar con dos equipos campeones que no tenían a Adrian", explicó.

"Creo que probablemente cualquier equipo habría estado encantado de tenerle, pero al final tuvo que hacer lo que era mejor para él. No cambia nada para mí ni mi voluntad ni mi enfoque con el próximo movimiento, así que sigo pensando al 100% que hay muchas cosas que podemos hacer".

Los coches diseñados por Newey han ganado 25 campeonatos de pilotos y constructores para Williams, McLaren y Red Bull. Su Red Bull de 2023 fue el más dominante en la historia del deporte con 21 victorias en 22 carreras.

(Reporte de Tuvan Gumrukcu. Editado en español por Javier Leira)

Reuters