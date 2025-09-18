Hamilton dice que una victoria con Ferrari parece "inverosímil", pero espera subirse a un podio

BAKU, 18 sep (Reuters) - Lewis Hamilton dijo el jueves que sus esperanzas de conseguir su primera victoria con Ferrari esta temporada parecían "descabelladas", pero señaló que aún espera subirse al podio en alguna de las últimas ocho carreras de la temporada.

El siete veces campeón del mundo de la Fórmula Uno aún no ha terminado entre los tres primeros en su primera campaña con el equipo italiano desde que dejó Mercedes a finales del año pasado.

La última victoria del piloto de 40 años fue en Bélgica en julio de 2024, mientras que Ferrari aún no ha ganado desde que Carlos Sainz cruzó primero la bandera a cuadros en Ciudad de México en octubre.

"Una victoria es un poco exagerado teniendo en cuenta que he sido sexto, séptimo y octavo durante la mayor parte de la temporada", dijo el piloto más exitoso del deporte, con 105 triunfos, a periodistas el jueves antes del Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú.

"Me encantaría conseguir un podio para el equipo en algún momento. Charles (Leclerc) ha conseguido cuatro o cinco, así que me siento optimista de cara al fin de semana".

Hamilton es uno de los tres únicos pilotos que siguen en la parrilla de F1 que ha ganado en Bakú, triunfando con Mercedes en 2018.

El actual líder del campeonato, el piloto de McLaren Oscar Piastri, ganó el año pasado con Leclerc saliendo desde la pole por cuarta temporada consecutiva.

Hamilton ha subido al podio en todos los años de su carrera que comenzó con McLaren en 2007, pero sufrió su primer año sin una victoria en 2022 y tuvo otra temporada en blanco en 2023. (Reporte de Alan Baldwin en Londres, Editado en Español por Javier Leira)