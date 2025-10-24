Hamilton espera que Ferrari pueda recuperar la magia en México

CIUDAD DE MÉXICO, 23 oct - Lewis Hamilton espera que Ferrari pueda repetir el triunfo del año pasado en el Gran Premio de la Ciudad de México este fin de semana, pero su compañero de equipo Charles Leclerc se mostró más pesimista el jueves, diciendo que una victoria parece fuera de su alcance sin que "sucedan cosas extrañas".

El español Carlos Sainz, que ahora conduce para Williams, consiguió la última victoria de Ferrari hace 12 meses en México, y ahora el equipo lleva una racha de 23 carreras sin ganar.

"Creo que fuimos muy fuertes aquí el año pasado, así que espero que podamos aprovechar lo aprendido el año pasado y aplicarlo este fin de semana", dijo Hamilton, quien aún no ha subido al podio desde que se unió al equipo italiano en enero.

El siete veces campeón del mundo se enfrenta al desafío adicional de perderse la primera sesión de prácticas, mientras que el corredor de resistencia, el italiano Antonio Fuoco, tomará su asiento para ganar experiencia en la Fórmula Uno.

"Me faltará la primera práctica, así que este fin de semana necesito aprender a correr prácticamente desde el principio", agregó Hamilton.

Leclerc adoptó un tono más pesimista sobre las perspectivas inmediatas de Ferrari.

"En este momento no parece muy probable que vayamos a luchar por la victoria este fin de semana, pero nunca digas nunca. El año pasado fue un fin de semana muy positivo para el equipo, Carlos estuvo realmente muy fuerte todo el fin de semana y me costó acercarme", reconoció el piloto monegasco.

"Espero que podamos reproducir eso, pero siento que estamos más lejos en comparación con el año pasado. Así que, hasta el final de la temporada, creo que va a ser muy difícil ganar carreras sin que ocurran cosas extrañas", agregó Leclerc, quien es quinto en el campeonato de pilotos y ha subido al podio seis veces esta temporada. (Reporte de Angélica Medina. Editado por Carlos Calvo Pacheco)