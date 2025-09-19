Hamilton lidera "uno-dos" de Ferrari en ensayos libres para el GP de Azerbaiyán de la F1

BAKU, 19 sep (Reuters) -

Lewis Hamilton superó el viernes a Charles Leclerc en un "uno-dos" de Ferrari en los entrenamientos libres para el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula Uno, mientras que Lando Norris, aspirante al título de McLaren, chocó contra un muro.

Hamilton, siete veces campeón del mundo y que aún no ha subido al podio desde que se unió a Ferrari en enero, superó a Leclerc para dar una vuelta al circuito urbano de Bakú en un minuto y 41,293 segundos.

Leclerc, que ha salido desde la pole position en Bakú durante las últimas cuatro temporadas pero no ha ganado, fue 0,074 segundos más lento.

Hamilton había chocado contra las barreras en la primera sesión, en la que terminó en el puesto 13, y dañó el alerón delantero de su coche, además de sufrir un pinchazo.

Por la tarde fue el turno de los pilotos de McLaren, con Norris perdiendo el control en la cuarta curva y destrozando la suspensión de su coche. Terminó en el puesto 10 pese a no volver a girar.

Oscar Piastri también tuvo su propio roce con el muro, esta vez sin daños, y quedó en duodécimo lugar.

El australiano supera por 31 puntos a Norris a falta de ocho pruebas para el final de la temporada. McLaren puede hacerse con el título de Constructores por segundo año consecutivo el domingo.

George Russell, de Mercedes, completó los tres primeros puestos en la segunda sesión de entrenamientos, a 0,477 segundos de Hamilton. Su compañero de equipo, Kimi Antonelli, fue cuarto.

Oliver Bearman, que debe tener cuidado para evitar una sanción obligatoria de una carrera por acumulación de puntos de penalización, fue quinto con Haas.

Norris había sido el más rápido en la primera práctica, con Piastri sufriendo un problema en la unidad de potencia en su vuelta inicial.

La sesión inicial de una hora en el circuito urbano de Bakú se detuvo durante 25 minutos para reparar los bordillos, lo que alteró los horarios de los equipos pero permitió a McLaren arreglar el automóvil de Piastri sin perder más tiempo en pista.

Norris rodó en un minuto y 42,704 segundos en el circuito urbano, con Piastri a 0,310 de la cabeza.

Piastri tocó la barrera de neumáticos con su neumático trasero derecho en la curva 15, pero no sufrió daños graves y completó 14 vueltas por 19 de su compañero de equipo.

Leclerc había sido tercero, por delante de Russell.

Alex Albon, de Williams, fue quinto, por delante de Yuki Tsunoda, de Red Bull, y del cuatro veces campeón del mundo Max Verstappen.

Carlos Sainz fue octavo para Williams y el dúo de Racing Bulls Liam Lawson e Isack Hadjar completaron los 10 primeros.

Albon fue noveno en la segunda tanda, y Sainz undécimo. En tanto, Verstappen quedó sexto en la segunda tanda. El argentino Franco Colapinto, de Alpine, fue último en el ensayo final. (Escrito por Alan Baldwin en Londres. Editado en español por Javier Leira)