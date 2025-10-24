Hamilton llora a su querido bulldog Roscoe antes del Día de Muertos en México

CIUDAD DE MÉXICO, 23 oct - Lewis Hamilton habló el jueves sobre la reciente pérdida de su querida mascota bulldog Roscoe, revelando cómo el dolor lo ha acercado a sus seguidores de todo el mundo, especialmente antes del Día de Muertos en México.

Los aficionados del Gran Premio de la Ciudad de México y los organizadores de la carrera han creado tributos en el Autódromo Hermanos Rodríguez, incluida una estatua de Roscoe en un altar para la celebración del 2 de noviembre.

"Sentí que me conectaba mucho más con la gente durante este período de duelo. Los fans han enviado pinturas y dibujos de Roscoe, aunque mi casa está muy tranquila ahora", dijo el siete veces campeón del mundo.

Cuando le contaron la leyenda mexicana de que los perros ayudan a las almas a cruzar el río hacia el más allá, el piloto de Ferrari sonrió.

"Sí, probablemente me pedirá que lo lleve al otro lado del río, porque nunca le gustó el agua", dijo.

Hamilton reflexionó sobre cómo la gran cantidad de apoyo ha sido particularmente significativa durante tiempos turbulentos.

"Para mí, ha sido realmente alentador ver esto, en un momento en el mundo donde todo se siente muy oscuro y hay una gran división, y particularmente cuando ves que las personas que gobiernan estos países parecen no tener empatía", señaló.

Hamilton explicó cómo su amor por los animales influyó en su decisión de seguir una dieta basada en plantas y cómo había desafiado el escepticismo familiar sobre tener su propio perro debido a su agenda de viajes.

"Aprendes mucha empatía, sientes un amor que no podrías encontrar en ningún otro lugar, de verdad. Te traen tanta felicidad; son los seres más felices del mundo", expresó.

"Todavía tengo su cama y sus juguetes por todas partes, así que sigue siendo un elemento fundamental del mobiliario", apuntó. (Reporte de Angélica Medina. Editado en español por Carlos Calvo Pacheco)