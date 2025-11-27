Hamilton no se arrepiente de haber fichado por Ferrari

Por Alan Baldwin

DOHA, 27 nov (Reuters) - Lewis Hamilton dijo el jueves que no se arrepentía de haber fichado por Ferrari y se retractó de los comentarios que sugerían que no estaba deseando que llegara la próxima temporada.

El siete veces campeón del mundo de Fórmula Uno salió último el domingo en Las Vegas y terminó décimo, pero al final ascendió al octavo lugar después de que los dos McLaren fueran descalificados.

Dijo entonces que era la peor temporada de su vida y que no estaba deseando que llegara 2026, cuando la F1 entre en una nueva era de motores y reglas.

El jueves en Qatar, el británico reconoció que había habido algunos aspectos positivos, como la pasión dentro del equipo.

"Creo que probablemente me sorprendería que otros pilotos estuvieran entusiasmados con el año que viene al final de la temporada, porque normalmente no tienes mucha energía", explicó. "Estás deseando pasar tiempo con la familia y esas cosas. Eso es todo".

"Pero eso lo dije por la frustración. A menudo hay mucha frustración al final de las carreras, sobre todo cuando las cosas no han ido bien. Así que estoy emocionado por ver lo que el equipo construye el año que viene y por seguir construyendo con ellos".

Ferrari no ha ganado ninguna carrera esta temporada, y Hamilton ni siquiera ha subido al podio desde que se incorporó procedente de Mercedes en enero. (Reporte de Alan Baldwin. Editado en español por Javier Leira)