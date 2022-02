Hamilton: "Nunca dije que iba a dejarlo"

El piloto brit谩nico Lewis Hamilton (Mercedes), heptacampe贸n del mundo de F贸rmula 1, ha asegurado que "nunca" ha dicho que se iba a retirar tras el final de la temporada pasada, cuando perdi贸 el t铆tulo mundial en la 煤ltima carrera, aunque ha reconocido que fue un momento "dif铆cil de digerir" y que le hizo perder "un poco la fe" en el deporte.

"Nunca dije que iba a parar, pero fue un momento dif铆cil para m铆 y realmente necesitaba dar un paso atr谩s. Tuve a mi familia a mi alrededor. Llegu茅 a un punto en el que decid铆 que iba a estar atacando de nuevo al comenzar otra temporada", se帽al贸 durante la presentaci贸n del monoplaza de Mercedes para la temporada 2022.

"Al final de cada temporada, la pregunta que me hago es si estoy dispuesto a dedicar el tiempo y el esfuerzo necesarios para ser campe贸n del mundo. Mucha gente subestima lo que se necesita para ser campe贸n. 驴Quiero sacrificar el tiempo? Ese es un proceso mental normal para m铆, pero este a帽o se vio agravado por un factor importante sobre un deporte que he amado toda mi vida", explic贸.

Sin embargo, reconoci贸 que lo ocurrido en Yas Marina en el 煤ltimo Gran Premio de Abu Dabi, donde el neerland茅s Max Verstappen (Red Bull) le arrebat贸 el t铆tulo en el 煤ltimo suspiro tras una pol茅mica decisi贸n del director de carrera Michael Masi, le hizo perder "un poco la fe". "Pongo la fe y la confianza una al lado de la otra y la confianza se puede perder en un abrir y cerrar de ojos o en un movimiento de un dedo; pero soy una persona decidida y me gusta pensar que, si bien momentos como este pueden definir las carreras de otras personas, me negar茅 a dejar que definan la m铆a", advirti贸.

"Obviamente, fue un momento dif铆cil para m铆. Simplemente desconect茅 y apagu茅. Me llev贸 un tiempo digerir lo que pas贸 y todav铆a es dif铆cil entender todo completamente. Esto no tiene nada que ver con Max, Max hizo todo lo que har铆a un piloto dada la oportunidad que se le dio. No guardo rencores, no es bueno. Avanzo, no me detengo en el pasado. Me siento fresco, centrado y no tengo nada que me detenga", prosigui贸.

Adem谩s, habl贸 de la destituci贸n de Michael Masi como director de carrera de la F贸rmula 1. "Aunque no podemos cambiar el pasado, y nada cambiar谩 nunca c贸mo me sent铆 en ese momento, es bueno ver que la FIA est谩 tomando medidas para mejorar, y la responsabilidad es clave. Tenemos que usar este momento para asegurarnos de que esto nunca m谩s le suceda a nadie m谩s en este deporte", expres贸.