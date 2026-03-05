Hamilton promete "no contenerse" en su vigésima temporada en la Fórmula 1

Lewis Hamilton prometió que "no se contendrá" en su intento por mejorar una primera temporada decepcionante con Ferrari, en lo que será su vigésimo año compitiendo en la Fórmula 1.

El piloto británico, de 41 años y ganador de un récord de 105 Grandes Premios, iniciará la temporada este fin de semana en Melbourne, donde debutó en 2007 con McLaren, en lo que será la carrera número 381 de su trayectoria.

El siete veces campeón del mundo no logró subir al podio en ninguna ocasión durante el año pasado, algo inédito en su carrera, debido a las dificultades para adaptarse a su nuevo entorno en la escudería italiana.

Pese a ello, Hamilton afronta la nueva temporada con optimismo y esta semana reflexionó en su cuenta de Instagram sobre su extensa trayectoria en el automovilismo.

"Veinte temporadas como piloto de F1. Es difícil incluso comprender la realidad de ese número", afirmó.

"Todo comenzó con un sueño. Un sueño que algunos calificaron de ridículo y dijeron que nunca llegaría a nada. A pesar de ello, el sueño nunca cambió y nunca dejé de perseguirlo".

"Siempre habrá gente que dude de ti, gente que intente bloquearte, pero nunca puedes dejar de luchar", añadió.

"Estaré eternamente agradecido por las lecciones, los momentos de tranquilidad, el caos y las muchas personas que me ayudaron a perseguir y alcanzar mis sueños".

"También estoy agradecido a los escépticos y a quienes intentaron derribarme. Sigo aquí, 20 años después, sigo en pie, sigo con ganas y sigo centrado en el sueño. Sin frenos".

Todos los monoplazas de la parrilla para esta temporada han experimentado modificaciones significativas tras los cambios regulatorios introducidos en el chasis, motores y aerodinámica al cierre del campeonato anterior.

El Gran Premio inaugural en Melbourne se perfila como uno de los más esperados de los últimos años debido a la incertidumbre sobre el rendimiento real de las escuderías.

Las pruebas de pretemporada realizadas en Barcelona y Baréin sugirieron que los cuatro principales contendientes -McLaren, Ferrari, Red Bull y Mercedes- volverán a dominar la competición.

El jefe del equipo Ferrari, Frédéric Vasseur, señaló que la escudería recopiló "mucha información útil" durante las pruebas en Baréin y expresó su confianza en una mejora competitiva para esta temporada.

"Las condiciones de test nunca son totalmente representativas y Melbourne será la primera oportunidad real de evaluar nuestro nivel competitivo frente a los rivales", declaró.

"Como suele ocurrir al inicio del campeonato, existen muchas incógnitas, y afrontaremos el fin de semana con concentración y humildad".