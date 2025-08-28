Hamilton quiere volver a disfrutar en Ferrari en tramo final de temporada de la F1

Por Matthew Majendie

ZANDVOORT, Países Bajos, 28 ago (Reuters) - Lewis Hamilton dice que quiere volver a disfrutar en su carrera en la Fórmula Uno después de un difícil comienzo de su paso por Ferrari.

El siete veces campeón del mundo se mostró desconsolado en la última carrera antes de las vacaciones de agosto, el Gran Premio de Hungría, cuando dijo ser "absolutamente inútil" después de una pésima clasificación en la que su compañero de equipo Charles Leclerc consiguió la pole.

En declaraciones en el Gran Premio de Países Bajos el jueves, Hamilton, de 40 años, dijo a periodistas que había desconectado durante el descanso y cambió su objetivo para las 10 últimas carreras de la temporada.

"Vamos a trabajar duro, mantener la cabeza baja, tratar de cambiar algunas cosas en nuestro enfoque y empezar a disfrutar", señaló. "Ha habido tanta presión este primer semestre de la temporada, que no ha sido la más divertida. Creo que (la diversión) es probablemente la parte más importante. Esa es la razón por la que me metí en este deporte".

"Creo que en cualquier actividad, si no disfrutas con lo que haces, ¿por qué lo haces? A menudo hay tanto ruido que se pierde la perspectiva. "Quiero disfrutar del equipo para el que siempre he soñado pilotar. Ahora es el momento de dejar esas cosas a un lado".

George Russell respaldó a su ex compañero de equipo en Mercedes para que vuelva a mostrar su mejor versión.

"Por supuesto que dice tonterías cuando dice algo así (ser un inútil) porque es el mejor piloto de todos los tiempos", dijo Russell a periodistas en Zandvoort. (Reporte de Alan Baldwin. Editado en español por Javier Leira)