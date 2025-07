Hamilton se encomienda a Silverstone para ganar por fin con Ferrari

Será la primera vez que compita allí vestido con el rojo de Ferrari, pero Lewis Hamilton intentará ser fiel a su historial este fin de semana y conseguir en 'su' Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 la que sería su primera victoria con la escudería italiana.

Silverstone es una pista-talismán para el veterano piloto inglés, que hace un año ganó allí el Gran Premio de su país, poniendo fin entonces a una sequía de casi 1000 días sin victoria con Mercedes.

Desde entonces, 'King Lewis' ha pasado a Ferrari y espera extender a ese equipo sus espectaculares estadísticas en el emblemático circuito británico.

En Silverstone, el siete veces campeón mundial es el piloto que más veces ha vencido (9) y aspira a sumar un décimo triunfo allí, algo que nadie ha conseguido nunca en un mismo circuito de la Fórmula 1.

Un triunfo de Hamilton en casa supondría un gran alivio para la Scuderia, el único de los equipos punteros que no ha ganado ningún Gran Premio de los once disputados hasta el momento en este 2025.

Hamilton está, además, a la espera de su primer podio con Ferrari.

Si no consigue terminar en el Top 3 el domingo, pondría fin a una racha de quince podios consecutivos en Silverstone, algo que es todo un récord en un mismo circuito. McLaren, lucha en la cima Gracias a una versión mejorada de su SF-25, que permitió a Hamilton y a su compañero Charles Leclerc ser cuarto y tercero en el anterior Gran Premio, el de Austria, la escudería italiana ha subido al segundo lugar en la clasificación general de constructores, apenas con un punto más que Mercedes. "Las mejoras que hemos introducido en Spielberg (el circuito del Gran Premio de Austria) han tenido seguramente su peso para el buen resultado del pasado domingo", defendió el patrón de Ferrari, Frédéric Vasseur. "Queremos capitalizar esta dinámica positiva antes de la próxima carrera", aseguró. Ferrari, sin embargo, parece muy por detrás de los superpotentes monoplazas de McLaren, que en la general de constructores tienen más de 200 puntos de ventaja. La escudería de Woking, ganadora de ocho de los once primeros Grandes Premios de la temporada, está por ahora fuera del alcance del resto. En Austria, sus dos pilotos -el líder del Mundial Oscar Piastri y el británico Lando Norris- brindaron un duelo de altos vuelos con las montañas de Estiria de telón de fondo. En la meta, Norris se impuso en la carrera por delante de Piastri y se aproximó así a 15 puntos de su compañeros de equipo australiano en el campeonato. Nuevos rumores sobre Verstappen Tercero en la general, el vigente cuádruple campeón mundial Max Verstappen (Red Bull) está distanciado a 61 puntos de la cabeza. Obligado a abandonar el pasado fin de semana tras un accidente con el Mercedes de Andrea Kimi Antonelli (el italiano fue considerado responsable, por lo que fue sancionado con tres puestos en la parrilla de salida), el neerlandés sufrió un frenazo en su persecución de los McLaren e incluso vio acercarse en la general al británico George Russell (Mercedes), al que solo supera ahora en nueve puntos. A ese abandono se añadió el 16º y último puesto del japonés Yuki Tsunoda, que cerró así una jornada para olvidar para Red Bull, que no firmó ningún punto por primera vez desde marzo de 2022. Después de ese domingo de pesadilla, Red Bull es cuarta de la general y ve alejarse a sus otros grandes rivales, algo que podría dar ganas a Verstappen de cambiar de aires en un futuro próximo, pese a tener contrato con Red Bull hasta finales de 2028. Según Sky Sports Italia, 'Mad Max' estaría en negociaciones avanzadas con Mercedes para 2026. Si llegaran a buen puerto, el piloto neerlandés podría ocupar allí el hueco de Russell y hacer dupla con Antonelli, después de once temporadas con Red Bull. hdy/dr/mcd