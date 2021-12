Hamilton: "¿Superar a Schumacher? En este momento me parece un título más"

El piloto británico de Fórmula 1 Lewis Hamilton (Mercedes) restó importancia al posible récord que puede batir este fin de semana en el Gran Premio de Abu Dabi con el octavo título de campeón del mundo y aseguró que "en este momento" le parece "un título más", además de mostrarse sorprendido por su buen rendimiento en las últimas carreras.

"Estoy aquí para hacer el mejor trabajo posible con este equipo increíble y no le doy ninguna importancia (a los incidentes). Nunca pensábamos que estaríamos codo con codo en la última carrera para ganar el título. Hemos tenido una recuperación sensacional como equipo y hemos estado en una gran posición en estas últimas carreras", dijo Hamilton, que suma tres victorias consecutivas.

"Avanzamos a toda máquina con ese enfoque y no desperdiciamos energía en cosas que están fuera de nuestro control. Todos los que competimos aquí estamos para ganar y me gustaría creer que todos quieren hacerlo de la manera correcta. Entonces, ni siquiera dejo que eso se filtre en mi mente", agregó el campeón defensor.

"Ganaron aquí el año pasado", reconoció Hamilton al ser preguntado por Max Verstappen y Red Bull. "Así que sin duda van a estar fuertes este fin de semana. Pero hemos perseguido y alcanzado muchos puntos y creo que podemos venir aquí y ser fuertes este fin de semana", añadió Hamilton ante los medios.

Preguntado por el récord de Michael Schumacher de siete Mundiales, el cual superaría si conquista el título este domingo en Abu Dabi, dijo que no piensa en ello. "En este momento me parece un campeonato más, no lo veo como otro múltiple", dijo. "Lo miro cada temporada y cada año desde la zona cero, eres el cazador y estás luchando desde el momento en que empiezas a entrenar.

"No aparezco con el 'número uno' en mi coche, aparezco con el número 44, no me considero el vigente campeón, me considero el que está luchando por un campeonato ", concluyó Hamilton antes del decisivo Gran Premio de Abu Dabi.