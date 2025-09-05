Hamilton y Leclerc mandan en los primeros libres del GP de Italia

Los pilotos de Ferrari Lewis Hamilton y Charles Leclerc lograron este viernes en el circuito de Monza los dos mejores tiempos de la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Italia, la 16ª prueba del Mundial de Fórmula 1.

Carlos Sainz (Williams) marcó el tercer mejor tiempo de la sesión, por delante del cuádruple vigente campeón Max Verstappen (Red Bull).

El primer McLaren fue el de Lando Norris, segundo en el Mundial, que consiguió el sexto mejor tiempo mientras que el líder en la general, su compañero de equipo Oscar Piastri, no participó en estos primeros entrenamientos.

El australiano cedió su lugar al joven irlandés de 19 años Alexander Dunne, piloto de desarrollo dentro de la escudería británica.

El francés Isack Hadjar (Racing Bulls), que logró su primer podio la semana pasada en los Países Bajos, terminó 10º en la sesión, muy por delante de sus compatriotas Esteban Ocon (Haas) y Pierre Gasly (Alpine), clasificados 17º y 18º respectivamente.

Una segunda sesión de entrenamientos libres está programada para el viernes por la tarde (15h00-16h00 GMT).

Primera sesión de entrenamientos libres:

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:20.117 (20 vueltas)

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:20.286 (24)

Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 1:20.650 (25)

Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:20.692 (22)

Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:20.940 (25)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:21.021 (28)

Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:21.073 (25)

George Russell (GBR/Mercedes) 1:21.110 (20)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:21.114 (20)

Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) 1:21.158 (25)

Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) 1:21.172 (24)

Nico Hülkenberg (GER/Sauber-Ferrari) 1:21.179 (26)

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:21.201 (27)

Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull) 1:21.292 (24)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:21.295 (26)

Alex Dunne (IRL/McLaren-Mercedes) 1:21.606 (26)

Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:21.642 (22)

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:21.653 (26)

Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:22.058 (23)

Paul Aron (EST/Alpine-Renault) 1:22.153 (23)

bds/hdy/pm/eg