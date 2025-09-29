Hammack afirma que es necesaria una política monetaria restrictiva para frenar la inflación

29 sep (Reuters) - La presidenta de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, afirmó el lunes que los riesgos de inflación superan a los de fragilidad del incipiente mercado laboral e indican la necesidad de mantener las tasas de interés altas para frenar las presiones sobre los precios.

La inflación "sigue siendo la mayor preocupación" cuando se trata de los dos mandatos de la Fed y las presiones sobre los precios "van en la dirección equivocada", aseguró Hammack en una conferencia celebrada por el Banco Central Europeo.

"Creo que necesitamos mantener una postura restrictiva de la política monetaria para asegurarnos de que podemos devolver la inflación a nuestro objetivo", dijo, sugiriendo que se opone a cualquier nuevo impulso del banco central para recortar las tasas de interés. (Reportaje de Michael S. Derby, editado en español por Natalia Ramos)