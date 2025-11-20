Hammack, de la Fed, advierte de que más bajas de tasas ponen en peligro la estabilidad financiera

Por Michael S. Derby

20 nov (Reuters) - La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack, advirtió el jueves de que bajar más las tasas de interés en estos momentos implica muchos y variados riesgos para la economía.

Dada la persistencia de una inflación sobre el objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, "bajar los tipos de interés para apoyar el mercado laboral entraña el riesgo de prolongar este periodo de alta inflación, y también podría fomentar la toma de riesgos en los mercados financieros", dijo Hammack, según el texto de un discurso que presentará en una conferencia celebrada por su banco.

Hammack señaló que las condiciones financieras eran "bastante expansivas hoy", en medio de las subidas de las cotizaciones bursátiles y de unas condiciones crediticias "laxas", y que abaratar aún más el crédito "podría apoyar los préstamos de riesgo".

HAMMACK SE OPUSO AL RECORTE DE OCTUBRE

Las caídas de los costos de los préstamos a corto plazo provocadas por la Reserva Federal también podrían distorsionar los precios del mercado, lo que a su vez "significa que cuando ocurra la próxima recesión, podría ser mayor de lo que habría sido de otro modo, con un mayor impacto en la economía".

Hammack también señaló que, aunque la reducción de tasas podría considerarse un "seguro" para el mercado laboral, "debemos ser conscientes de que ese seguro podría tener como contrapartida un alza de los riesgos para la estabilidad financiera".

Hammack, que este año no tiene voto en el Comité Federal de Mercado Abierto, encargado de fijar las tasas de interés, se opuso a la decisión de la Reserva Federal de recortar un cuarto de punto porcentual, a finales de octubre, el rango de las tasas de interés de los fondos federales, hasta situarlos entre el 3,75% y el 4%.

La Reserva Federal recortó los tipos para reforzar un mercado laboral debilitado, al tiempo que sostenía que la política monetaria aún estaba en condiciones de ayudar a reducir unos niveles de inflación todavía elevados.

Hammack ha dicho en repetidas ocasiones que la política monetaria apenas estaba en condiciones de frenar las presiones sobre los precios, y que seguía siendo fundamental que el banco central volviera a situar la inflación en el objetivo después de no haberlo alcanzado durante tanto tiempo.

Las minutas de la reunión de la Reserva Federal publicadas el miércoles mostraron que el camino que tienen por delante los banqueros centrales es difícil, y que se complica aún más por el cierre del Gobierno, que les ha privado de datos fundamentales para tomar el pulso a la economía.

Varios funcionarios regionales de la Reserva Federal se han mostrado contrarios a seguir recortando los tipos, y los mercados financieros creen ahora que la Reserva Federal se mantendrá firme en la reunión del FOMC prevista para el mes que viene.

La preocupación de Hammack por el impacto de la relajación de los costos del crédito sobre la estabilidad financiera no ha sido un tema importante en los comentarios de la Fed, dada la atención de otros funcionarios a la interacción entre el mercado laboral y la inflación.

En su discurso, Hammack afirmó que "el sistema financiero está en buena forma", con bancos bien capitalizados y sólidos balances de los hogares. Señaló los elevados niveles de apalancamiento de los fondos de cobertura y las aseguradoras, y afirmó que el crédito privado y las stablecóins merecen atención. (Reporte de Michael S. Derby; edición de Alex Richardson. Editado en español por Natalia Ramos)