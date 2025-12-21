Hammack de la Fed apunta a que tasas se mantendrán estables durante meses, según el WSJ

21 dic (Reuters) - La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack, dijo que no veía la necesidad de modificar las tasas de interés estadounidenses en los próximos meses, después de que el banco central recortó los costos de endeudamiento en sus tres últimas reuniones, informó el domingo el Wall Street Journal.

Hammack se opuso a los recientes recortes de tasas porque está más preocupada por la elevada inflación que por la posible fragilidad del mercado laboral que llevó a los funcionarios a bajar los tipos en un acumulado de 75 puntos básicos en los últimos meses, añadió el informe.

Hammack dijo al Journal que la Reserva Federal no necesitaba cambiar su tasa de interés de referencia, actualmente en un rango entre el 3,5% y el 3,75%, al menos hasta la primavera boreal.

Para entonces, dijo Hammack, sería capaz de evaluar mejor si la reciente inflación de los bienes estaba retrocediendo a medida que los aranceles del presidente estadounidense Donald Trump penetren más completamente a través de la cadena de suministro, según el informe.

Hammack dijo que el índice de precios al consumidor de noviembre del 2,7% probablemente subestimó el crecimiento de los precios en 12 meses debido a las distorsiones de los datos, agregó el informe.

"Mi hipótesis básica es que podemos permanecer aquí durante algún tiempo, hasta que tengamos pruebas más claras de que la inflación está volviendo al objetivo o de que el empleo se está debilitando de forma más material", dijo Hammack al Journal en una entrevista grabada en podcast el jueves, citando las preocupaciones sobre la inflación.

En un acto celebrado en Cincinnati a principios de este mes, Hammack afirmó que quería centrarse en la alta inflación y que preferiría que la política monetaria fuera más restrictiva.

Hammack dijo que la actual tasa de política monetaria era correcta, en torno a un nivel neutral, pero que preferiría una postura ligeramente más restrictiva para ayudar a ejercer más presión sobre la inflación.

El año que viene, Hammack será miembro con derecho a voto del FOMC, que supervisa las decisiones importantes en materia de política monetaria y tasas de interés. (Reporte de Abu Sultan en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)