Hammack de la Fed dice datos de empleo de septiembre estaban "un poco rancios": entrevista en CNBC

Por Michael S. Derby

20 nov (Reuters) - La presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack, restó importancia al impacto de los datos de contratación de septiembre publicados el jueves, mientras afirmaba una vez más que la política monetaria debe posicionarse para reducir los persistentemente altos niveles de inflación.

Hammack dijo en CNBC que los datos de empleo, que se retrasaron debido al cierre del gobierno, "son un poco rancios, son un poco anticuados".

Añadió que los datos "parecen ser un informe mixto, pero está en línea con mi expectativa de que veríamos algo más de suavización en el mercado de trabajo". (Reporte de Michael S. Derby, Editado en español por Juana Casas)