Hammack, de la Fed, dice que EEUU debe mantener una política monetaria restrictiva

29 sep (Reuters) - La Reserva Federal de Estados Unidos necesita mantener una política monetaria restrictiva para reducir la inflación hasta su objetivo del 2%, dijo el lunes la presidenta de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, en el programa Squawk Box Europe de CNBC.

"Es un momento difícil para la política monetaria.

Se nos está desafiando por los dos lados de nuestro mandato", dijo, refiriéndose a la inflación y el máximo empleo.

"Cuando sopeso esos dos lados de nuestro mandato, creo que realmente necesitamos mantener una postura restrictiva de la política monetaria para que podamos volver a situar la inflación en nuestro objetivo", dijo. Hammack, quien figura entre las principales dirigentes de línea dura de la Reserva Federal y no tiene voto sobre la política monetaria este año, dijo que esperaba que la inflación se mantuviera por encima del objetivo durante los próximos 1 o 2 años.

"Cuando empiezo a ver presiones en el sector servicios, como los seguros, que sostienen la inflación subyacente, me doy cuenta de que tal vez no se deba únicamente al impacto de los aranceles, y de que es algo a lo que debemos prestar más atención", añadió Hammack.

La semana pasada, Hammack había afirmado que la Reserva Federal debía ser "muy cauta" a la hora de eliminar la política monetaria restrictiva, ya que la inflación sigue por encima del objetivo del 2% fijado por el banco central y sigue siendo persistente. (Información de Shubham Kalia en Bengaluru; edición de Peter Graff; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)